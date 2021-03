Londra: il Principe Filippo (99) torna a casa dopo un ricovero durato un mese

(PRIMAPRESS) - LONDRA - Dopo un mese di ricovero a causa di una infezione, il principe Filippo è stato dimesso dall'ospedale. Durante il ricovero, il 99enne marito della regina Elisabetta è stato anche sottoposto a un intervento al cuore per un problema pre-esistente. In questi 30 giorni, Filippo è stato dapprima ricoverato al King Edward II, poi è stato trasferito al St.Bartholomew per l'intervento al cuore e infine è tornato nel primo ospedale per la degenza. - (PRIMAPRESS)