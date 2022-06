Londra: i Queen aprono il concerto del Giubileo di Platino di Elisabetta II. Sul palco Carlo e Prince William

(PRIMAPRESS) - LONDRA - I Queen, con Adam Lambert hanno aperto il concerto per il Giubileo di platino della regina Elisabetta II. La band ha iniziato l'esibizione con i classici We Will Rock You e Don't Stop Me Now. Nel palco riservato ai reali la Duchessa di Cambridge, Kate Middleton, ha battuto le mani al ritmo delle canzoni insieme ai figli Charlotte e George. La Regina Elisabetta II ha seguito le esibizioni in televisione. A rappresentare la famiglia reale ci sono stati suo figlio Carlo e il nipote William. - (PRIMAPRESS)