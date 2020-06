Londra: attacco nel parco Reading con tre morti e feriti accoltellati. Al momento non si parla di terrorismo. Fermato l'aggressore

(PRIMAPRESS) - LONDRA - E’ di tre morti e tre feriti gravi il bilancio definitivo dell'attacco con coltello avvenuto ieri sera in un parco di Reading, a ovest di Londra. Lo dice la polizia della valle del Tamigi, precisando di aver avviato un'indagine per omicidio e non per terrorismo. Confermato l'arresto di un giovane di 25 anni del posto. L'attacco non sarebbe collegato alla protesta di Black Lives Matter, che si era appena svolta nel parco. La polizia esclude, inoltre, che altre persone siano coinvolte nell’attacco. - (PRIMAPRESS)