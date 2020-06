Londra: allarme a Sloane Square dove un’auto nera ha travolto due persone trasportate in ospedale

(PRIMAPRESS) - LONDRA- Allarme nella capitale inglese per un'auto che ha travolto due persone a Sloane Square. Il veicolo sospetto è poi stato trovato dalla polizia nel quartiere Chelsea e gli agenti hanno fermato l'uomo alla guida. Stando alle prime verifiche le persone investite sarebbero in ospedale. Alcuni testimoni hanno riferito di aver visto una macchina nera piombare su un gruppo di pedoni.

Scotland Yard scrive sul suo profilo Tiwtter che sul posto sono intervenuti i suoi agenti senza indicare quale possa essere la matrice dell'accaduto. L'area è stata isolata e chiusa al traffico per precauzione. "Attendiamo l'esame del veicolo", fanno sapere alla polizia.

L’episodio fa tornare alla mente quello di tre anni fa nell'attacco al London Bridge in cui morirono otto persone. - (PRIMAPRESS)