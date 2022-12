Sciopero generale programmato da Cgil e UIL il 16 dicembre contro la manovra di governo

(PRIMAPRESS) - ROMA - Cgil e Uil, come anticipato nei giorni scorsi, all'indomani della presentazione della Manovra 2023, hanno indetto uno sciopero generale a Roma di 8 ore e in Lombardia uno sciopero territoriale di 4 ore che scatterà il 16 dicembre. Le due sigle, senza la CISL, scenderanno in piazza contro la manovra del Governo. La protesta,si legge in una nota, sarà di 4 ore in Lombardia e di 8 su territorio nazionale e si articolerà in diverse manifestazioni davanti alle prefetture. "Contro i contenuti di una manovra che non dà risposte ai temi che i sindacati hanno presentato alla premier Meloni - spiega il segretario generale della Uil di Milano e della Lombardia Enrico Vizza - crediamo sia necessario un percorso di mobilitazione". - (PRIMAPRESS)