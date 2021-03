Lockdown: la Germania prolunga il confinamento "light" sino al 28 marzo e autorizza AstraZeneca anche per gli over 65

(PRIMAPRESS) - BERLINO - Prolungato fino al 28 marzo in Germania il lockdown,ma in forma "light". Lo ha deciso il vertice Stato-Regioni che si è concluso ieri a tarda sera a Berlino. Da lunedì sarà ammorbidito il divieto dei contatti: sarà possibile l'incontro fra due nuclei familiari,fino a 5 persone, (senza contare i minori di 14 anni).Le aperture sono previste per step. Nella conferenza stampa seguita al vertice,la cancelliera Merkel ha annunciato che la Germania (dopo la Francia)autorizzerà l'uso del vaccino AstraZeneca contro il Covid-19 anche oltre 65 anni. - (PRIMAPRESS)