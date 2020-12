Lockdown di Natale: solo 823 le persone sanzionate e 8.794 di esercizi commerciali multati

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sono state 55.486 le persone controllate il giorno di Natale nell'ambito delle verifiche sul rispetto dei divieti introdotti con il decreto del 18 dicembre. Di queste, 823 sono state sanzionate e 7 denunciate per violazione dela quarantena. Dal Viminale anche i dati sulle verifiche relativi ad attività ed esercizi commerciali: in tutto 8.794. Sanzioni per 31 titolari, chiusi 9 negozi. - (PRIMAPRESS)