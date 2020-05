Locatelli (ISS): "Bisognerà attendere sino al 14 maggio per sapere se siamo usciti dal tunnel dell'epidemia"

(PRIMAPRESS) - MILANO - Le immagini raccolte ieri in diverse città d’Italia, a partire da Milano sui Navigli, raccontano un certo abbassamento della guardia nel distanziamento sociale nonostante le misure ancora in vigore. “Ci vogliono almeno 7 giorni, 10 se vogliamo stare larghi, per verificare l'impatto delle misure adottate dal 4 maggio. Quindi ne sapremo qualcosa di più tra il 12 e il 14 maggio. Fino a quel giorno non sapremo davvero la nostra situazione". Così si è espresso Franco Locatelli, il presidente del Consiglio Superiore di Sanità e membro del Comitato scientifico del governo: "Siamo a un punto marcatamente migliore rispetto a qualche settimana fa - afferma - ma ciò non basta per dire che siamo usciti dal tunnel”. I dati, come ha commentato ancora Locatelli stanno documentano l'efficacia del lockdown. - (PRIMAPRESS)