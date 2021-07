Locatelli (Cts): "Uso del green pass nei locali pubblici per fermare il virus". Il ritorno alle zone gialle

(PRIMAPRESS) - ROMA - "I dati indicano una ripresa netta della circolazione virale nel Paese. L'età media dei contagiati è 28 anni,e i contagi sono legati in buona parte ai giovani,che socializzano di più in estate. Così Franco Locatelli(Cts) in una intervista sul Green Pass: "Credo che vadano fatte scelte per contrastare la ripresa della circolazione virale.Dare accesso a certe attività a chi è stato vaccinato è una strategia inevitabile.Penso a concerti,eventi,stadi,cinema,teatri,piscine e palestre" e, "personalmente, anche ai ristoranti al chiuso". Intanto si attende in questa settimana che il governo prenda una decisione netta. Inspegabile le prese di posizioni di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia su un via libera al Green Pass in tutti i locali pubblici garantendo una ferma circolazione al virus e spingendo chi non è ancora vaccinato a farlo accelerando quella copertura di gregge ipotizzata come obiettivo per non ritornare alle chiusure di intere regioni. - (PRIMAPRESS)