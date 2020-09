Lo sport sociale di Msp mette sul green i bambini autistici. Tavola rotonda con Tavani, Colosimo, Lupattelli

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si svolgerà domani a Roma, mercoledì 30 settembre, “Golf e Autismo – Sport senza barriere e di inclusione sociale”, dibattito per costruire e offrire ai bambini autistici un efficace mezzo di integrazione sociale fondato sullo spirito di aggregazione del golf. L’evento (16.30) è inserito all’interno della manifestazione “Il golf per tutti” – organizzata con il patrocinio di MSP Roma e il contributo della Regione Lazio – presso il Tevere Golf (Via del Baiardo, 390, zona Tor di Quinto) per consentire ad una larga platea la possibilità di provare la pratica del golf. Alla tavola rotonda sul tema parteciperanno, in rappresentanza della Regione Lazio, Roberto Tavani (advisor sulle politiche sportive del presidente) e la consigliera Chiara Colosimo. Sarà presente anche il presidente nazionale di MSP Italia, Gian Francesco Lupattelli. Il Tevere Golf è l’unico campo pratica di golf in centro città e mette a disposizione il proprio impianto e i maestri PGA dell’Academy per far conoscere a tutti la bellezza del golf e la sicurezza nel praticarlo, viste le sue caratteristiche che impongono il distanziamento fra i giocatori, necessario per evitare contagi Covid. Il programma della manifestazione ha previsto momenti specifici per i bambini, i giovani e le persone di terza età, oltre che per i disabili e gli autistici, ai quali sarà dedicata la giornata di domani, con rappresentanti delle associazioni di volontariato che si dedicano a quanti affetti da questa patologia. - (PRIMAPRESS)