Livorno: sequestrati 208 kg di cocaina in un container di banane dell’Equador. Il valore è di 60mln di euro

(PRIMAPRESS) - LIVORNO - Maxi-sequestro di cocaina al porto di Livorno. Militari della GdF e funziona- ri dell'Ufficio dogane hanno rinvenuto 208 chilogrammi di cocaina purissima in due container frigo carichi di banane provenienti dall'Ecuador. Una volta immessa sul mercato, la coca avrebbe fruttato oltre 60 milioni di euro. La droga era divisa "in 180 pa- netti imballati mediante nastro isolan- te e avvolti da uno strato di piombo, inutile escamotage utilizzato dai nar- cos per meglio preservare la droga ed eludere i controlli". - (PRIMAPRESS)