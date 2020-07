Livorno: scoperto dalla GdF un giro di falsi matrimoni per ottenere il permesso di soggiorno. Eseguite 5 misure cautelari ma il fenomeno è molto diffuso

(PRIMAPRESS) - LIVORNO - Prima le voci al bar e in piazza poi i sospetti dei militari della Guardia di Finanza e così si è scoperto un vasto giro di matrimoni combinati per ottenere il permesso di soggiorno. Sono state le molte coppie con una differenza di età fino a 30 anni e una moltitudine di annunci affissi al Comune ad insospettire gli investigatori. Un veloce e gelido matrimonio in Municipio e poi subito l’addio.

Il giro di falsi matrimoni ha coinvolto italiani, sudamericani e nordafricani che volevano vivere in Italia. Al momento sono state eseguite 5 misure cautelari, perquisizioni tra Liguria, Toscana, Veneto e Piemonte con ipotesi di reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e falso in atto pubblico ma il fenomeno è molto più vasto e interesserà tutte le regioni italiane. - (PRIMAPRESS)