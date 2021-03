Livorno: arrestato per corruzione il sindaco di San Vincenzo. Autorizzato un abuso nonostante i pareri del Tar

(PRIMAPRESS) - LIVORNO - Il sindaco del Comune di San Vincenzo (Livorno),Alessandro Bandini, e due imprenditori edili sono stati posti agli arresti domiciliari,in un'indagine della Procura di Livorno per corruzione e altri reati. 23 gli indagati per abusi edilizi, appalti truccati, corruzione. Le indagini hanno preso il via da un esposto di un privato,dopo un permesso a costruire rilasciato dal comune che modificava lo sky line sul fronte mare a causa di una sopraelevazione e del cambio d'uso di un ex locale commerciale, provvedimento 2 volte annullato dal Tar. - (PRIMAPRESS)