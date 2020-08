Lipari: lunedì arrivano gli ispettori sanitari inviati dal ministero per far luce sul caso della 22enne morta in ospedale

(PRIMAPRESS) - LIPARI - Ispettori del ministero della Salute saranno a Lipari lunedì per il caso della 22enne Lorenza Famularo deceduta la notte del 23 agosto all'ospedale dell'isola delle Eolie, in Sicilia. La ragazza era stata rimandata a casa nonostante i forti dolori. L’ospedale è stato preso d’assalto per protesta da amici e parenti: hanno anche manifestato sul molo del porto rallentando le operazioni di imbarco e sbarco dagli aliscafi. Sulla morte della giovane è in corso una indagine interna dell'Asp di Messina, che ha portato alla sospensione di un infermiere, e una inchiesta della procura di Barcellona Pozzo di Gotto. - (PRIMAPRESS)