Lione: rogo in un palazzo di 7 piani. Dieci le vittime tra cui 5 bambini e 14 feriti

(PRIMAPRESS) - LIONE (FRANCIA) - Sono ancora da accertare le cause dell'incendio scoppiato in un edificio di 7 piani a Vaulx-en-Velin, nella periferia est di Lione in Francia. Nel rogo le vittime accertate sono 10 tra cui 5 bambini. Altre 14 persone sono rimaste ferite e 4 di loro versano in gravi condizioni. La prefettura francese di Auvergne- Rhone-Alpes ha predisposto un cordone di sicurezza per l'immobile dopo che le fiamme erano state domate da squadre di 170 vigili del fuoco. Il sindaco di Lione era rimasto in contatto con il presidente Macron. - (PRIMAPRESS)