Liguria: un rocciatore trentenne precipita e muore da una falesia a picco sul mare a Moneglia

GENOVA - Un rocciatore di 30 anni è morto cadendo in mare mentre stava scalando una falesia in località Valletta, nei pressi di Moneglia (Genova). La vittima stava tentando di recuperare una fune su uno scoglio quando è stato travolto da un'onda. L'uomo ha combattuto alcuni minuti contro la furia dei flutti ma a un certo punto è stato risucchiato dalla corrente. La compagna dell'uomo, di 28 anni, è rimasta bloccata in parete ma è stata tratta in salvo.