Liguria in zona arancione ma i ristoratori restano aperti per San Valentino nonostante il divieto

(PRIMAPRESS) - GENOVA - La sirena seduttiva di una giornata d'incassi per San Valentino, ha spinto numerosi ristoratori della Liguria a rimanetre aperti nonostante il divieto. Oggi, infatti, la tegione è tornata in zona arancione con il divieto di apertura per bar e ristoranti. Sulla Riviera di Ponente, soprattutto, sono stati molti i locali a restare aperti nel giorno della festa degli innamorati facendo il pienone. Molti i cienti francesi che non potendo festeggiare in Francia, hanno varcato la frontiera. "Abbiamo cercato di dissuadere. Il nostro intervento c'è stato. E' una sconfitta per tutti",dice il questore d'Imperia. Identificati decine di clienti e gestori per i quali è prevista la multa. - (PRIMAPRESS)