Libia: operazione di salvataggio dell'Ocean Viking. Recuperati 121 migranti tra cui 9 bambini

(PRIMAPRESS) - LIBIA - Nuova operazione di soccorso per la Ocean Viking al largo della Libia. Dopo i 121 migranti recuperati all'alba da un'imbarcazione in difficoltà, la nave di Sos Mediterranée e Medici senza frontiere ha preso a bordo altre 116 persone da un gommone strapieno e in pericolo. Tra i naufraghi ci sono 9 bambini al di sotto dei 12 anni, twitta la Ong. - (PRIMAPRESS)