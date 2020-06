Libia: il poco duraturo cessate il fuoco proposto dall'Egitto. Nella notte attacchi alla periferia di Sirte

(PRIMAPRESS) - LIBIA - L’intervento del presidente egiziano Abdel Alfattah al-Sisi, sembrava aver ricomposto, lunedì scorso, con un cessate il fuoco proposto ai due contendenti Faye al Sarraj e Khalifa Haftar, una spaccatura tra il governo riconosciuto e quello del generale che nell’offensiva lanciata nell’aprile del 2019 sembrava aver preso il controllo del paese. Non solo così non era stato ma dopo pochi mesi veniva azzerata l’avanzata di Haftar verso la capitale riportando lo scontro con vittorie alterne dell’uno sull’altro ma senza avere la forza di mettere la parola fine ad un conflitto senza nessun futuro per il paese. Lunedì Haftar aveva detto si al cessate il fuoco ma sta di fatto che nella regione di Sirte i ribelli hanno continuato a sparare e a tentare un’avanzata. In risposta le forze del governo nazionale ha disposto di attaccare tutte le posizioni ribelli" nella regione di Sirte come ha annunciato il portavoce delle forze di Tripoli, Mohamad Gnounou. Tant’è che l'aeronautica ha compiuto cinque attacchi nella periferia di Sirte, colpendo mezzi armati e mercenari”. Notizia che arriva da un post su Facebook. - (PRIMAPRESS)