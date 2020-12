Libia: Conte è Di Maio in volo per Bengasi per la probabile liberazione dei pescatori di Mazara del Vallo

(PRIMAPRESS) - ROMA - Per i 18 pescatori tenuti prigionieri dalle autorità libiche potrebbe essere arrivato il giorno della liberazione. Il premier Giuseppe Conte e il ministro degli Affari Esteri Luigi Di Maio, sono in volo verso Bengasi per la liberazione dei marittimi di Mazara del Vallo sequestrati, con i loro due pescherecci, da oltre 100 giorni in Libia con l'accusa di essere entrati in acque territoriali. Le famiglie dei pescatori avevano posto un presidio alla Farnesina e poi davanti Montecitorio per chiedere un intervento forte da parte del Governo italiano scrivendo persino al presidente Mattarella. Oggi forse l'epilogo. - (PRIMAPRESS)