Liberata da Mosca la cestista americana Brittney Griner. Scambio di detenuti con un trafficante d’armi russo

(PRIMAPRESS) - USA - Brittney Griner, l'ex cestista americana 32enne è stata rilasciata dalla colonia penale russa in cui era rinchiusa. Si è trattato di uno scambio di prigionieri con il governo di Mosca. L'amministrazione Biden ha concordato uno scambio per ottenere la liberazione dell'atleta. In cambio gli Stati Uniti hanno liberato un trafficante d'armi russo. Lo scambio è avvenuto negli Emirati Arabi Uniti

La mossa segna uno degli scambi di prigionieri di più alto profilo tra Mosca e Washington dai tempi della Guerra Fredda, con il Cremlino che ha assistito al ritorno di Viktor Bout, che il presidente russo Vladimir Putin voleva riavere e che aveva scontato 11 anni di una condanna a 25 anni negli Stati Uniti.

Il ritorno di Griner negli Stati Uniti culminerà una lunga mediazione iniziata a febbraio, quando è stata detenuta all'aeroporto Sheremetyevo di Mosca dopo che le autorità russe hanno dichiarato di aver trovato contenitori di vaporizzatori con olio di cannabis nel suo bagaglio. Successivamente è stata incarcerata con l'accusa di droga. - (PRIMAPRESS)