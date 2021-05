Liberalizzazione vaccini: oggi il confronto nella Conferenza Ue in Portogallo. La contrarietà di Merkel

(PRIMAPRESS) - PORTO (PORTOGALLO) - Oggi 7 maggio, sotto la presidenza del semestre portoghese dell’UE, sono iniziati i lavori della conferenza incentrata sulle questioni sociali legate alla pandemia e argomenti di interesse internazionale al centro dell’agenda politica.

Tra gli argomenti che in queste ore sta animando il dibattito politico, c’è la proposta di della liberalizzazione delle licenze dei brevetti dei vaccini anticipata nei giorni scorsi dal presidente Usa, Joe Biden. Posizione al momento non condivisa in Europa dalla cancelliera Merkel che vede la cessione della proprietà intellettuale come un possibile abbassamento dell’impegno di ricerca ed aggiornamento da parte dalle società farmaceutiche che ieri avevano visto un crollo in borsa di BionTech, CureVac e Moderna. Non più tardi del 12 marzo scorso tutti i paesi occidentali avevano votato contro la liberalizzazione dei brevetti ma la situazione drammatica di India e Brasile hanno cominciato a far vacillare alcune convinzioni.

Nella giornata portoghese la questione verrà riaffrontata e c’è da immaginare che peserà anche la videoconferenza programmata con il primo ministro indiano Modi e di quanto sta accadendo nel paese asiatico che sta contando record di morti giornaliere per effetto della pandemia. - (PRIMAPRESS)