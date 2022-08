Lettonia: abbattuto l’obelisco antifascista di epoca sovietica. Si riunivano i russofoni lettoni

(PRIMAPRESS) - LETTONIA - Il complesso monumentale di epoca sovietica, edificato a Riga per commemorare la vittoria nella guerra contro il fascismo è stato abbattuto. La demolizione era stata decisa dal governo della capitale lettone nel maggio scorso in seguito all'invasione russa dell'Ucraina. Il monumento, un obelisco altro 79 me- tri, era divenuto un luogo in cui si radunava la minoranza russa in Lettonia. L'annuncio della decisione di abbatterlo aveva provocato accese proteste da parte dei russofoni lettoni. - (PRIMAPRESS)