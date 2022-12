Les Étoile: in mostra a Roma gli scatti fotografici delle stelle della danza mondiale

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si apre domani 12 dicembre la mostra Les Étoiles voluta dalla Daniele Cipriani Arte e Tina Vannini e ospitata presso al Margutta Veggy Food & Art , a Roma, in via Margutta. In esposizione gli scatti fotografici di Pierluigi Abbondanza, Cristiano Castaldi, Vincenzo Cositore, Massimo Danza, Jack Devant, Younsik Kim, Malcolm Levinkind, Enrico Ripari e Graham Spicer ; con Il giudizio universale, invece, il protagonista è Damiano Mongelli .

LES ÉTOILES svela il mondo dei fotografi che girano il globo per fotografare le stelle internazionali della danza che animeranno il gala Les Étoiles, la cui 12a edizione si svolgerà il 28 e il 29 gennaio 2023 all’Auditorium Parco della Musica di Roma (Sala S. Cecilia). Gli scatti sono di Malcolm Levinkind, Massimo Danza, Jack Devant, Graham Spicer, Enrico Ripari, Vincenzo Cositore, Pierluigi Abbondanza, Cristiano Castaldi e Younsik Kim . Nelle stampe le étoiles della danza mondiale: Polina Semionova e Svetlana Zakharova ne La morte del cigno, Marianela Nuñez in Giselle, Silvia Azzoni e Alexandre Ryabko in Terza Sinfonia di Mahler, Friedemann Vogel in Mona Lisa, Natalia Osipova in Ashes, Sergio Bernal ne Il cigno e poi insieme a Calvin Royal III in Touché, Vadim Muntagirov e Fumi Kaneko ne Il lago dei cigni, Maia Makhateli in Don Chisciotte, Jacopo Tissi e Alena Kovaleva in Diamonds. - (PRIMAPRESS)