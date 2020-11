Leopoldo Luque, il medico che ha operato Maradona potrebbe essere sentito già domani dalla Procura di San Isidro

(PRIMAPRESS) - BUENOS AIRES - Investigatori al lavoro anche oggi, Domenica 29, per raccogliere nuovi indizi sulle cause della morte di Diego Armando Maradona con la polizia che ha effettuato perquisizioni domiciliari e presso l'ambulatorio medico di Leopoldo Luque, accusato di omicidio colposo. Sono stati sequestrati documenti, computer e cinque cellulari. In un primo momento, il neurochirurgo non è stato chiamato a testimoniare ma ha reagito immediatamente e ha rilasciato un'intervista con alcune spiegazioni sugli ultimi giorni dell'idolo e sulle cure fornite dopo l'intervento ai primi di novembre. - (PRIMAPRESS)