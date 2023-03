Legge “Libertà Media” Ue: oggi audizione del ministro alla Cultura, Gennaro Sangiuliano

(PRIMAPRESS) - ROMA - Oggi Giovedì 16 marzo, alle ore 14, presso la Sala del Mappamondo, le Commissioni riunite Cultura e Trasporti della Camera svolgono l'audizione del Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, nell’ambito dell’esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell'ambito del mercato interno (Legge europea per la libertà dei media) e per la modifica della direttiva 2010/13 UE - (PRIMAPRESS)