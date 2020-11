Legge di Bilancio, oggi si discute in Consiglio dei Ministri. Proroga scadenze fiscali e stanziamento di 400 mln per i vaccini

(PRIMAPRESS) - ROMA - La manovra approvata quasi un mese fa 'salvo intese' torna oggi in CdM. Nuova richiesta di scostamento da decidere la prossima settimana,poi un nuovo decreto legge'scostamento',con misure più ampie per continuare ad affrontare l'emergenza. E' questo l'orientamento emerso. Una manovra da 38 mld: 3 per l'assegno unico (5,5 nel 2021), rifinanziamento della Cig per oltre 5 mld e, tra le novità: sgravi al 100% per le assunzioni di donne, stop ai licenziamenti,proroga scadenze fiscali, 400 mln per vaccini e cure antiCovid. - (PRIMAPRESS)