Lecco: rinvenuto il corpo di una donna nella sua auto parzialmente affondata nel lago

(PRIMAPRESS) - LECCO - E' stato trovato il cadavere di una donna, su una spiaggia del Lago di Lecco. Il corpo era sui sedili posteriori di un'auto,immersa in parte nell'acqua. La vittima è una 40enne. Un primo esame non ha evidenziato segni di violenza e anche l'auto appare integra. Gli investigatori ascoltano i parenti della donna per risalire alla causa e dinamica della morte. - (PRIMAPRESS)