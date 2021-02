Lecco: si cerca ancora tra le montagne della Valsassina, l'escursionista disperso da ieri

(PRIMAPRESS) - LECCO - Sono durate tutta la sera di ieri, in quota, sulle montagne della Valsassina (Lecco),le ricerche di un escursionista di 58 anni di Carate Brianza (Monza e Brianza) disperso durante un'escursione L'uomo era partito da Introbio (Lecco) verso il rifugio Grassi, a quota 2mila metri, in Val Biandino, ma si è trovato in difficoltà e ha chiesto aiuto.Il rilevamento della posizione del telefono non ha permesso di restringere l'area d'intervento e quindi il Soccorso alpino ha definito alcune zone prioritarie in cui sono impegnati 25 soccorritori. - (PRIMAPRESS)