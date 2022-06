Lecco: precipita e muore l’alpinista Claudio Ghezzi (69) sulla Grigna settentrionale

(PRIMAPRESS) - LECCO - Era tornato sulla ferrata per aiutare un'amica in difficoltà ed è precipitato nel vuoto. E' morto così l'alpinista Claudio Ghezzi,69 anni, in un incidente sulla Grigna Settentrionale, vetta di 2.400 m nel lecchese che aveva scalato 5.600 volte, un record che gli era valso il soprannome di "re della Grigna". L'alpinista lecchese -molto esperto anche per le tante scalate sull'Himalaya- era arrivato sulla sommità del monte Grignone, al rifugio Brioschi, ma è tornato indietro per aiutare un'amica e ha perso l'equilibrio, precipitando. - (PRIMAPRESS)