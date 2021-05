Lecce: ucciso a Copertino ex maresciallo dei carabinieri con 7 colpi di pistola. Non chiare le circostanze

(PRIMAPRESS) - LECCE - Era da poco a riposo l'ex maresciallo dei Carabinieri ucciso a colpi d'arma da fuoco a Copertino, in provincia di Lecce. Dallo scorso settembre era stato riformato. E' stato assassinato in contrada Tarantino, in circostanze non chiare e che darebbero a pensare ad una esecuzione. Le indagini sono condotte dai carabinieri della Tenenza di Copertino e del Ros di Lecce. La vittima è stata raggiunta da almeno 7 colpi di pistola. Quando sono arrivati sul posto gli operatori del 1 18 l'ex militare era già morto. - (PRIMAPRESS)