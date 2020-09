Lecce: rinviati per altri accertamenti i funerali di Daniele ed Eleonora. Il giallo di un nome urlato dalla vittima

(PRIMAPRESS) - LECCE - L’assassinio del giovane arbitro di calcio salentino Daniele De Santis e della fidanzata Eleonora Manta ha, per gli investigatori, ancora dei punti irrisolti e per questo motivo sono stati rinviati i funerali. Infatti oggi proseguono gli accertamenti medico-legali sui corpi di Eleonora e Daniele. L’uccisione a colpi di coltello hanno intanto "confermano la ferocia con cui l'omicida si è scagliato contro la donna”. "Aggressione anomala e cruenta, le famiglie non riescono a capire perchè", ha detto il legale. Non si hanno ancora notizie di un fermo di un 37enne, di nome Andrea: nome che la vittima avrebbe urlato, secondo alcune testimonianze, prima di morire anche se la Procura smentisce. - (PRIMAPRESS)