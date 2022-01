Lecce: operazione contro favoreggiamento immigrazione clandestina della GdF. Arresti per 22 persone

(PRIMAPRESS) - LECCE - E' in corso un'operazione del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Lecce e dello Scico della Guardia di Finanza contro l'immigrazione clandestina. I finanzieri stanno eseguendo 22 ordinanze di custodia cautelare in carcere per associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, aggravata dalla transnazionalità. - (PRIMAPRESS)