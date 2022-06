Lecce, femminicidio: “Ho fatto un casino” e si uccide. Trovato morto il 38enne che aveva ucciso la moglie a Novoli

(PRIMAPRESS) - LECCE- E' stato trovato cadavere l'uomo di 38 anni che ha ucciso la moglie coetanea con una coltellata durante una lite. Il femminicidio è avvenuto in casa a Novoli, in provincia di Lecce. Non erano presenti i figli della coppia,porta- tati dal padre a casa della nonna. Dopo aver accoltellato la moglie è fuggito a bordo della sua auto ed è andato della madre alla quale ha detto: "Ho fatto un casino"e si è allontanato. La madre ha subito chiamato gli agenti. L'uomo era ricercato dai carabinieri di Lecce pure anche con un elicottero. - (PRIMAPRESS)