Lecce: 36 arresti nella notte per associazione mafiosa. L'operazione della Dia ha indagato altre 20 persone in stato di libertà

(PRIMAPRESS) - LECCE - Mafia e droga, 36 arresti in Puglia per Associazione mafiosa, associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti,estorsione,detenzione e porto illegale di armi e munizioni, lesioni personali. Per questi reati, la polizia ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare a carico di 36 persone, 27 in carcere e 9 agli arresti domiciliari. Nell'ambito degli accertamenti, coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia di Lecce, sono indagate in stato di libertà altre 20 persone. - (PRIMAPRESS)