Le strategie adottate dai casinò online durante il lockdown

ROMA - Tempi di crisi richiedono, da che mondo è mondo, misure straordinarie per farvi fronte. Il Coronavirus e il conseguente lockdown hanno portato ad una serie di cambiamenti, in alcuni casi strutturali, delle proprie abitudini quotidiane. Il tutto è stato stravolto e nessun campo della realtà è stato esente da cambiamenti. Sono mutate, per così dire, anche le esigenze. Il tempo trascorso in casa è aumentato e si è potuto approfittare di questo periodo di stand-by per riconsiderare cose che nel flusso quotidiano troppo spesso finiscono nel dimenticatoio.Mal comune mezzo gaudio, ma lo stesso male non viene mai per nuocere. Il lockdown, in alcuni settori, ha portato a radicali cambi di strategia. Si pensi al commercio via web, ancora fenomeno di nicchia in Italia, in aumento del 55% secondo recenti stime . Molte attività commerciali, a questo proposito, si sono dovute reinventare per provare a sopravvivere, gettando le basi per un futuro che alterni vendita al dettaglio e vendita e-commerce. Amazon ed altri digital store sono stati i compagni di intere giornate e con loro ha trionfato la tecnologia. L'uso di internet, e più in generale degli smartphone, è in aumento tanto tra i giovanissimi, tanto tra le persone di mezza età che hanno approfittato del lockdown per fare pratica ancora di più.Un altro grande protagonista del lockdown è stato il gioco d'azzardo online, che da un lato ha fatto le veci del gioco fisico, bloccato dalle misure restrittive, dall'altro ha rappresentato il vero mezzo di sfogo ed intrattenimento per milioni di persone. Raccogliendo giocatori esperti e nuovi, il gioco online ha dovuto anche aumentare le proprie responsabilità e adottare nuove quanto differenziate strategie. Aumento delle responsabilità che si è tradotto necessariamente in un marketing ridotto all'osso, semplice ed essenziale, fatto su misura per l'utente e con tutta la trasparenza del caso. In implemento di misure e strumenti di assistenza, sia per problemi tecnici sia per problemi ben più grandi come quelli legati al rischio ludopatia. Tutto sotto controllo, alla fine, come dimostrano studi recenti : in molti casi la migrazione dal gioco fisico all'online è stata permanente, la spesa non è aumentata e il rischio ludopatia si è mantenuto nella normaLe misure di Gioco Responsabile, insomma, sortiscono gli effetti desiderati. Da un altro lato, invece, è stato possibile adottare diverse strategie per una clientela sempre più vasta. I casinò online hanno preso tutta una serie di iniziative, sfruttando alla meglio tutti i migliori bonus casinò , su tutti il bonus senza deposito, quello maggiormente apprezzato dagli utenti, che consente la possibilità di cominciare le proprie puntate senza un previo versamento di denaro sul conto aperto.