Le riaperture della fase 2: domani l'annuncio del premier Conte. Lunedì riaprono i cantieri

(PRIMAPRESS) - ROMA - Domani 26 aprile, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte annuncerà le nuove aperture con l’avvertimento che non si vuole in nessun modo abbassare la guardia anche se in alcune città le maglie dei controlli sembrano essersi allentate. L’uso delle mascherine che dovrebbe rimanere una delle misure anche dopo la fine del lockdown del 4 maggio prossimo, è presa sotto gamba da diversi cittadini che arrivano nei supermercati senza nessuna protezione sollevando l’indignazione di chi invece la indossa. I titolari dei supermercati ammettono “si c’è troppa gente che arriva sguarnita e l’unica cosa che possiamo pretendere noi e di indossare i guanti monouso”.

Con la Fase 2 cadono alcuni divieti ma se quello dell’uso della mascherina nei luoghi di aggregazione come appunto supermercati, mezzi pubblici o poste verrà conservato bisognerà inasprire le pene per chi non le osserva per evitare anche tensioni sociali.

Per quanto riguarda le aperture l'edilizia pubblica dovrebbe ripartire lunedì, manifattura e cantieri privati il 4 maggio, quando secondo il prospetto della task force guidata da Colao tornerebbero al lavoro circa 2.826.988 persone. Secondo alcune anticipazioni, l'11 riapriranno i negozi. Ma ristoranti, bar e parrucchieri dovrebbero attendere il 18/5. - (PRIMAPRESS)