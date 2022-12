Le ragioni di Giorgia Meloni nella Conferenza Stampa di fine anno tra contenimento della spesa e sostegno al caro bollette

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Nel corso della conferenza stampa di fine anno ho risposto alle tante domande poste dai giornalisti e illustrato il lavoro e le prospettive del Governo. Un confronto proficuo e interessante". A dirlo in un Twitter e la premier Giorgia Meloni che questa mattina aveva tenuto la conferenza stampa di fine anno.

"Mi fido dei miei alleati al governo, al di là dei dibattiti, c'è una visione comune. Ci sono sfumature diverse, ma per contano i fatti. Abbiamo approvato una legge di Bilancio che non era facile. Abbiamo scelto di fare una manovra politica, all'interno della quale, pur investendo la gran parte delle risorse sul caro bollette, siamo riusciti a iniziare a manterere gli impegni che avevano preso. La legge di Bilancio è stata approvata in Cdm in un'ora, io ricordo dibattiti ben più accesi in altri governi, di cui ho fatto parte", ha detto Giorgia Meloni, rispondendo alle domande dei giornalisti.

"Non c'è nessun condono nella legge di bilancio”, ha poi continuato Meloni, assicurando che “tutti pagano il dovuto. Vogliamo immaginare un dialogo con i contribuenti senza favorire alcunché gli evasori fiscali. Flat tax? L'estensione della tassa piatta non discrimina i lavoratori dipendenti. Gli autonomi pagano di più e continuano a essere in una situazione di maggiore difficoltà”. - (PRIMAPRESS)