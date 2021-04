Le nuove nomine del Copasir infiammano la polemica politica. Meloni (Fdi): "Spetta a noi la presidenza"

(PRIMAPRESS) - ROMA - La vicenda del rinnovo della composizione del Copasir rischia di diventare materia di scontro tra maggioranza e opposizione come sostiene la leader di Fratelli d'italia ma anche tra gli stessi partiti d'opposizione. La questione è che il leghista Raffaele Volpi, presidente in carica del Copasir, Comitato parlamentare di controllo sui Servizi, chiede a tutti i componenti di rimettere il mandato ai presidenti delle Camere,che dovrebbero poi "garantire la ricomposizione del Copasir con 5 membri dell'opposizione, permettendo loro la libera scelta del presidente". Alla riunione era assente Urso (FdI).Il partito di Meloni rivendica la presidenza, che spetta all'opposizione. Ma finora, il leghista Volpi che ha lanciato il sasso nell'acqua delle dimissioni di tutti non ha fatto il primo passo facendosi da parte anzi rilancia: "Confermo la piena legittimità del comitato, che va avanti",ha detto. - (PRIMAPRESS)