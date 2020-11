Le nuove frontiere della Gastroreumatologia nel congresso a distanza di Sigr aperto oggi

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si è aperto oggi, in modalità formazione a distanza, la 7° edizione del Congresso Nazionale della Società Italiana di Gastroreumatologia SIGR, sviluppata in 4 moduli. Autoimmunità e Covid-19, unito alla gestione del paziente affetto da patologie gastroreumatologiche, saranno tra i temi centrali del corso. Andrea Picchianti Diamanti del Dipartimento di Medicina di Clinica Molecolare dell’Ospedale universitario Sant’Andrea di Roma sarà il primo relatore del panel di giornata ed anticipa anche altre tematiche collegate che vanno dall’impatto psicologico del Covid-19 sui pazienti alle nuove frontiere terapeutiche. Tra gli argomenti affrontati: il ruolo per la Telemedicina e la sanità digitale e l’importanza dei real life data per i farmaci biosimilari. - (PRIMAPRESS)