Le Havre: tratative in corso tra l'uomo di origini islamiche che tiene in ostaggio 3 persone nella Bred-Banque Populaire

(PRIMAPRESS) - LE HAVRE (FRANCIA) - Dalle 17 di questa sera un uomo già noto alle forze di polizia francesi per disturbi mentali e crimini al patrimonio, ha preso in ostaggio tre persone al Bred-Banque Populaire, boulevard de Strasbourg a Le Havre (Senna marittima). L’uomo armato, di 34 anni è un immigrato naturalizzato con legami con il fondamentalismo islamico. Sono in corso trattative tra il sequestratore e la polizia in tenuta antisommossa. - (PRIMAPRESS)