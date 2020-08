Le Havre: rilasciati nella notte i 3 ostaggi della banca Bred. Arrestato il sequestratore con problemi psichici

(PRIMAPRESS) - LE HAVRE (FRANCIA) - Solo in tarda notte si è conclusa la lunga trattativa dell’uomo solo e armato che inizialmente aveva tenuto in ostaggio 6 persone (poi liberandone 3) all’interno della filiale della banca Bred a Le Havre. Si è concluso senza vittime e solo con tanta paura il sequestro iniziato nel pomeriggio. L'uomo si è arreso in tarda serata e gli ostaggi sono stati rilasciati.

L'uomo, ha una storia di problemi psichiatrici; dovrà comunque adesso rispondere di sequestro di persona, reclusione forzata e possesso d'arma. - (PRIMAPRESS)