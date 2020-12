Le grandi manovre per Recovery plan e Mes prima dell’ultimo Consiglio europeo del 2020

(PRIMAPRESS) - ROMA - Mercoledì 9 dicembre sarà una giornata piuttosto calda per la politica in Aula della Camera, prima con il voto finale del Decreto Sicurezza e poi con le Comunicazioni di Conte sul Consiglio europeo. Il presidente del Consiglio dovrà arrivare ad esporre la struttura di coordinamento del Recovery Plan e delle posizioni sul Mes prima di andare a Bruxelles per l’ultimo consiglio europeo del 2020 che si terrà il 10 e 11 dicembre. Insomma bisognerà augurarsi che tutto fili liscio mercoledì per non rischiare di fare una brutta figura in Europa ma ci si chiede anche perché si debba arrivare sempre arrivare sul filo di lana e senza nessun dibattito e confronto tra maggioranza e opposizione. - (PRIMAPRESS)