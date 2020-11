Le grandi manovre degli Stati Generali del M5S con l’incognita del terzo mandato

RED-ROM

(PRIMAPRESS) - ROMA - Gli Stati Generali del M5S che si terranno domani 15 novembre stanno già riscaldando l’atmosfera. E a surriscaldarla è il tema del terzo mandato. “Bisogna essere forti delle esperienze acquisite”, sostiene il coordinatore del movimento, Vito Crimi ed è un chiaro segnale di ciò che accadrà domani anche per chi, come il siciliano Cancelleri ha già avvertito di voler andare al terzo mandato. Non parteciperà la sindaca di Torino, Appendino che si è autosospesa per problemi giudiziari del suo mandato. - (PRIMAPRESS)