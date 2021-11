Le elezioni politiche in Bulgaria, il paese meno vaccinato d’Europa che cerca in economisti di Harvard una soluzione di governo

(PRIMAPRESS) - BULGARIA - Oggi ci sono le elezioni in Bulgaria, le terze in meno di un anno: si vota per eleggere sia il presidente della Repubblica, che in Bulgaria ha un ruolo largamente cerimoniale, sia per rinnovare il Parlamento, che dovrà poi esprimere il governo del paese. Sono le terze elezioni in un anno perché per ben due volte il frammentato e diviso parlamento bulgaro non è riuscito a formare un governo. Questa volta, la novità più significativa della campagna elettorale è un partito fondato da due economisti laureati alla prestigiosa università americana di Harvard, che potrebbe diventare l’ago della bilancia al momento della formazione di un esecutivo.

Tutto si consuma nel paese meno vaccinato di Europa dove ci sono tra i numeri più alti di decessi e contagi procapite. Il segretario della Caritas bulgara: manca una leadership chiara che indica la strada. Bloccati gli interventi non essenziali in tutti gli ospedali - (PRIMAPRESS)