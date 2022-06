Le e-Fat Scrambler di Platum e Ducati nelle versioni SCR-X e SCR-E GT da 48 V

(PRIMAPRESS) - BOLOGNA - Due e-bike pieghevoli si aggiungono alla gamma disegnata da Platum con il centro stile Ducati. Una collaborazione che introduce i due modelli SCR-X e SCR-E GT che mutuano il tipico concept Scrambler. Le due novità della linea Ducati Urban e-mobility si identificano per il motore potenziato da 48V, performante anche per le "salite più dure" in città senza disdegnare qualche offroad. Entrambi i modelli sono equipaggiati con ruote fat, che rendono i mezzi più stabili e facili da controllare anche per la presenza di freni a disco idraulici anteriori e posteriori con sensore cut-off per un’esperienza di frenata efficace da fare invidia ad una moto. - (PRIMAPRESS)