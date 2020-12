Le Anci regionali già allertate per l'Italia in Zona Rossa dal 24 dicembre al 7 gennaio. Si attende il sì finale

(PRIMAPRESS) - ROMA - Le pressioni del Comitato Tecnico Scientifico, le sollecitazioni di una parte della maggioranza di governo e anche di qualche governatore, stanno creando basi sempre più forti per una Italia tutta a Zona Rossa dal 24 dicembre al 7 Gennaio. L’indicazione, motivata per mettere il paese in sicurezza dall’arrivo di una terza ondata, è stata fornita quest’oggi alle Anci regionali dal ministro Roberto Speranza illustrando il piano dei vaccini come spiega il presidente Anci del Molise, Pompilio Sciulli al termine dell’incontro. Alcuni governatori hanno sollevato il pericolo che si potrebbe determinare anche in questo weekend dove si concentreranno gli acquisti di Natale. Nelle prossime ore si le decisioni potrebbero essere prese al termine dell’incontro dei capi delegazione dei partiti con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. - (PRIMAPRESS)