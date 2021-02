Lavoro: Pella (FI): "Massimo sforzo per politiche del lavoro rivolte a chi non lo cerca più e donne"

(PRIMAPRESS) - ROMA - I dati diffusi sull'occupazione in forte decrescita devono dare la scossa per un cambio di passo in materia di lavoro. A dirlo è il Capogruppo della Commissione Bilancio, Tesoro e Pogrammazione, Roberto Pella di Forza Italia. "I dati resi noti oggi certificano 444mila occupati in meno, 482mila inattivi in più, con un tasso di occupazione che scende ancora. Per quanto il settore produttivo intravveda una scenario di ripresa della produzione, specie nel settore manifatturiero, il cauto ottimismo non può coprire la carenza totale di politiche attive per il lavoro messe in campo dal Governo, alla vigilia della fine del blocco dei licenziamenti e degli ammortizzatori sociali che, evidentemente, saranno prorogati. Occupazione giovanile e femminile e NEET, persone scoraggiate nella ricerca del lavoro, rientrano tra le categorie più fragili per le quali il Piano presentato da Forza Italia contiene efficaci proposte".

Secondo Pella è Necessario uscire dallo stallo: "E' tempo di dare corpo a riforme attese da anni dal Paese e di impiegare poi le risorse nel quadro di un sistema moderno, competitivo ed equo".