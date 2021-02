(PRIMAPRESS) - ROMA - Il ministro del Lavoro Orlando ha convocato per domani un tavolo con tutte le parti sociali e le imprese per un confronto su un documento "aperto". L'incontro mira a definire le possibili linee d'intervento per semplificare le procedure di attivazione e gestione degli ammortizzatori sociali, si legge in una nota. - (PRIMAPRESS)