Lavoro: morto un operaio di 58 anni intrappolato in un tornio a Gorgonzola. Autopsia per il tecnico della Farnesina

(PRIMAPRESS) - GORGONZOLA (MILANO) - Un operaio di 58 anni è morto dopo essere rimasto intrappolato in un tornio. L'incidente è avvenuto a Gorgonzola (MI), in un'azienda elettromeccanica. S'indaga intanto a Roma sull'incidente in cui ieri ha perso la vita un operaio di 39 anni, schiacciato mentre lavorava alla manutenzione di un ascensore alla Farnesina. Il fascicolo aperto è per omicidio colposo. Disposta l'autopsia. Da chiarire l'ora del decesso, che potrebbe risalire al giorno prima del ri- trovamento, e se e perché l'operaio fosse solo al momento dell'incidente. - (PRIMAPRESS)